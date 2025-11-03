8:46 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

استسلام جنود أوكرانيين للقوات الروسية في كوبيانسك، بحسب الدفاع الروسية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o