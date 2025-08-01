اكدت ‏الخارجية الأميركية ل"الحدث" ان "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد "توم برّاك" إلى لبنان"

وكانت معلومات "الجديد" قد افادت بأن "المبعوث الاميركي توم براك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني"، وبأن "الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على هذا الملف."

وفي المقابل، اشارت مصادر سكاي نيوزعربية الى ان " براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها زيارته الأخيرة".

واكدت المصادر بأن "الاتجاه إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية".

وفي ظل البلبلة التي أثارها الحديث عن تغييرات في الفريق الأميركي المعني بالملف اللبناني، اكدت مصادر خاصة لـmtv أن المرجعية الأساسية لواشنطن في لبنان تبقى السفيرة الأميركية الحالية، التي تتابع مهامها الدبلوماسية والسياسية بشكل طبيعي، بانتظار موافقة الكونغرس على اعتماد السفير الجديد.

وتوضح المصادر أن السفير توم براك لم يُكلَّف رسميًا بإدارة الملف اللبناني، بل يشغل منصب السفير لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا. لكن في مرحلة سابقة، كُلِّف براك موقتًا بنقل رسالة من الإدارة الأميركية إلى بيروت، وعاد بها إلى نيويورك، حيث التقى بمورغان أورتاغس لمتابعة مستجدات الملف قبل أن يعود لاحقًا إلى لبنان.

وترى مصادر دبلوماسية أن تسريب معلومات غير دقيقة عن براك يندرج ضمن محاولات التهويل أو التهرب من المسؤولية، خصوصًا إذا فشلت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرارات جدّية خلال جلستها المرتقبة الثلاثاء، لا سيما في ما يتعلّق بنزع سلاح حزب الله أو ضبط الوضع الأمني في الجنوب، وفي حال حدوث أي حدث امني في البلاد.

وشدد مصدر في الإدارة الأميركية على أن دور واشنطن هو إيصال الرسائل لا أكثر، وأن لبنان ليس بحاجة إلى مبعوث خاص، مضيفًا: "الرسالة الأميركية واضحة، والقرار في يد الدولة اللبنانية، خصوصًا في ما يخصّ السلاح، وهو شأن داخلي لا تتدخل فيه واشنطن".

وفي السياق نفسه، تنفي المصادر ما يُشاع عن انسحاب مورغان أورتاغس من الملف اللبناني، مؤكدة أنها تشغل منصبًا رفيعًا في الأمم المتحدة، ودورها مرشّح للظهور أكثر هذا الشهر مع تجديد ولاية اليونيفيل، وسط مناخ إقليمي متوتر.