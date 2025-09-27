8:04 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب إلى تركيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o