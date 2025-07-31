Jul 31, 2025 5:48 PMClock
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استئناف الجلسة التشريعية لمناقشة اقتراح تنظيم القضاء العدلي ومشروع إصلاح المصارف

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