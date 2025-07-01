Jul 1, 2025 12:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

استئناف الجلسة التشريعية بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 498 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والإعمار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o