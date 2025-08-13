Aug 13, 2025 3:43 PMClock
أبرز الأحداث
استأنف مجلس الوزراء جلسته عند الثالثة والنصف من بعد الظهر ،ويتابع المجلس بحث جدول الأعمال المؤلف من ٦١ بندا

