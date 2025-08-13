استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، النائب السابق أمل أبو زيد، في حضور مدير مكتب سعد، طلال أرقدان. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها لبنان على مختلف الصعد.

كما استقبل سعد أعضاء لجنة المهرجانات في بلدية صيدا، في حضور رئيسة الهيئة النسائية الشعبية إيمان سعد، والدكتور خالد الكردي ممثلاً عن التنظيم.

وجرى خلال اللقاء البحث في التحضيرات الجارية لإقامة المهرجانات الصيفية في المدينة، وأهمية هذه الفعاليات في "تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزيز صورة صيدا كمقصد ثقافي وفني".

وقدّم أعضاء اللجنة دعوة للنائب سعد لحضور المهرجان الذي سيقام بالقرب من القلعة البرية، مؤكدين "حرصهم على أن تكون الفعاليات فرصة لإبراز التراث والمعالم التاريخية للمدينة".

من جهته، أكد سعد "دعمه الكامل لكل المبادرات التي تسهم في إحياء المدينة وتعزيز أجواء الفرح فيها، مشدداً على ضرورة تعاون مختلف الجهات لإنجاح المهرجانات بما يعكس الوجه الحضاري لصيدا وأهلها".