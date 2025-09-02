المركزية - تابع وفد من روابط الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ضم الاساتذة حسين جواد، حيدر إسماعيل وفاروق الحركة، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مع المستشارين المعنيين في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي. وتركز البحث بصورة خاصة على أيام التدريس الأسبوعية وتعويض الفاقد التعليمي وفي مطالب أفراد الهيئة التعليمية.

وتحدث باسمهم رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد فقال: "موضوع الاربعة ايام تدريس اسبوعياً، بدأ منذ ثلاث سنوات حين كان الدكتور عباس الحلبي وزيرا للتربية .الأمر لم يكن ترفا بل نتيجة ظروف اقتصادية يعاني منها المعلمون ، واضطر المعلمون الى المطالبة بأربعة ايام تدريس في محاولة لمحاكاة واقع الرواتب التي نتقاضاها مقابل ايام التدريس.

هذا العام اكملنا بالأربعة ايام نتيجة ان الظروف الاقتصادية لم تتغير والقدرة المعيشية للمعلمين ما زالت كما هي.

مطلبنا كروابط هو العودة الى خمسة ايام تدريس لكن بشرط عودة رواتبنا الى ما كانت عليه قبل الازمة.

كل رابطة من الروابط الثلاث اجتمعت مع الوزيرة وكان لدى الجميع مطلب واحد: هو الابقاء على الاربعة ايام حتى استعادة الرواتب قيمتها.

بالطبع وزيرة التربية تجاوبت معنا وتمنت, ونحن كذلك ,ان تعود الامورالى ما كانت عليه ونستعيد الفاقد التعليمي، حيث نضع خططا لتعويضه من خلال بعض الاعمال الاضافية التي يقوم بها المعلمون.وقد طرحنا اكثر من طريقة حل لاستعادة هذا الفاقد مع وزيرة التربية وقد ابدت اعجابها بالحلول المقترحة" .