Aug 1, 2025 9:22 PMClock
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اردوغان: يوما ما سنحتفل في غزة بإنهاء صفحات الظلم والاحتلال وبإقامة الدولة الفلسطينية

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