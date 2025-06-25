Jun 25, 2025 6:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اردوغان: نأمل أن يتحول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى هدوء دائم وعلى الجميع ضمان السلام بالشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o