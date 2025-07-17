يؤثر طقس صيفيّ معتاد حار ورطب على لبنان مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.

وتتمحور الدرجات حول عتبة الثلاثين درجة ساحلًا.

ويُتوقع ارتفاع في درجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: حار قليل السحب صباحًا ويتشكل سحب وضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالًا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:

حار مع تشكل سحب وضباب بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقا

السبت:

يتحول الى غائم جزئيًا مع ارتفاع الرطوبة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا