Apr 6, 2025 3:27 PMClock
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ارتفاع عدد القتلى إلى 4 في قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

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