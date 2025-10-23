Oct 23, 2025 9:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ارتفاع حصيلة الغارة التي استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب إلى شهيدين و4 جرحى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o