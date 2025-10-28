Oct 28, 2025 1:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ادى تسرب مادة المازوت على طريق طلعة المصيلح، إلى انزلاق عدد من السيارات ووقوع حوادث صغيرة دون تسجيل أي إصابات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o