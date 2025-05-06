أعلن منتدى "الجمال والصحة النفسية والجسدية"، في بيان، "اختتام النسخة الثانية من أعماله بنجاح لافت في "سيسايد أرينا" – بيروت، مثبتا مكانته كأول حدث من نوعه في لبنان يجمع بين الجمال والصحة النفسية والجسدية تحت سقف واحد. امتد المنتدى على مساحة تفوق 10,000 متر مربع، واستقطب آلاف الزوار من مختلف الأعمار، في تجربة شاملة ومتكاملة جمعت بين التوعية، التجميل، العافية والروح.

أضاف البيان :"على مدار أربعة أيام، شكل المنتدى منصة فريدة للتلاقي بين الاختصاصيين في مجالات الطب، التغذية، التجميل، الرياضة، والعلاج النفسي، إضافة إلى مؤسسات محلية وعالمية قدّمت أحدث ما توصلت إليه في مجالات الرعاية والصحة والعافية. كما شهد المنتدى مشاركة واسعة من مؤثرين ومؤثرات في عالم الجمال والصحة النفسية، وضم جناحا خاصا للأطفال، وسلسلة من الندوات والمحاضرات التفاعلية وشهادات الحياة التي لاقت صدى واسعًا بين الزوار. ولاقى ترحيبًا كبيرًا من قبل الجمهور، الذي عبّر عن رضاه التام عن مستوى التنظيم، وغنى المحتوى، وتنوّع العارضين، مؤكدين أن هذه المبادرة باتت حاجة سنوية في لبنان، خاصة في ظل الضغوط اليومية التي يعيشها الناس".

وفي ختام الحدث، توجّهت مؤسسة المنتدى السيدة هنادي داغر، بكلمة شكرت فيها "الرعاة الرسميين، وكل من آمن بالفكرة منذ بداياتها، من مؤسسات داعمة وشخصيات عامة. كما نوّهت بمشاركة الأطباء، الخبراء، العارضين، والمؤسسات التربوية والطبية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الريادي.

وأكدت داغر أن المنتدى "لم يعد مجرد معرض، بل بات حالة وطنية وإنسانية تعيد تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والجسدية، كحق أساسي لكل إنسان".

أضافت: "هذا النجاح هو ثمرة تعب سنة كاملة، واليوم نعلنها بكل فخر: النسخة الثالثة من المنتدى ستُقام في 2026، وستحمل معها لبنان إلى خارطة المعارض العالمية خاصة وأن المنتدى سيحل ضيفا على قطر والكويت والأردن في المستقبل القريب".