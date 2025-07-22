اختُتمت فعاليات الأولمبياد العالمي للروبوت في لبنان يوم الأحد 20 تموز 2025 في قاعة Platea – جونيه، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المناطق اللبنانية، تنافسوا ضمن فئات متعددة ركّزت على الابتكار التكنولوجي، والبرمجة، والتصميم الهندسي.

نُظّم الحدث من قبل Mindpower STEM Consultancy، المنظم الرسمي لأولمبياد الروبوت في لبنان، بالشراكة مع شركة IPT، وبالتعاون مع شركاء أكاديميين ومؤسسات داعمة، وبرعاية وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة.

استضاف الفعالية للسنة الثالثة على التوالي السيد جوان حبيش في قاعة Platea، حيث أتاح للطلاب فرصة عرض مشاريعهم في بيئة محفزة وداعمة للإبداع.

شهد الحفل الختامي عروضًا من الفرق المشاركة، تم خلالها عرض مشاريع طلابية طوّرت حلولًا مستقبلية باستخدام الروبوتات والتكنولوجيا. وفي نهاية المسابقات، تم تكريم الفرق الفائزة التي ستمثّل لبنان في النهائيات العالمية لأولمبياد الروبوت 2025 المقرر إقامتها في سنغافورة.

الأولمبياد الروبوت العالمي (WRO) هو مسابقة تعليمية عالمية تُنظَّم في أكثر من 100 دولة، تجمع بين متعة التعلم وتحديات الهندسة والبرمجة. تهدف المسابقة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، وتشجيع الطلاب على استخدام الروبوتات في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمعات حول العالم.