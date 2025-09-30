المركزية - أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، ان السفير في لبنان هايمش كاول، حضر الاسبوع الماضي، الحفل الختامي للدورة التدريبية لعناصر أمن المطار في مجال الكشف عن السلوكيات في مطار بيروت الدولي الممولة من المملكة المتحدة.



يهدف هذا التدريب الذي إستمر ثلاثة أسابيع، بالشراكة مع الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي إلى تعزيز سلامة جميع المسافرين في المطار والتصدي للتهديدات كالإرهاب والتهريب والأنشطة الإجرامية.



وشمل التدريب أيضا 18 ضابط اناث من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي.

قال السفير كاول:"نفتخر بدعم جهود لبنان لتعزيز أمن المطارات بحيث ستساهم المهارات المكتسبة خلال هذا التدريب الذي استمر ثلاثة أسابيع في ضمان سلامة المسافرين كافة، بمن فيهم العدد المتزايد من السياح البريطانيين ورجال الاعمال والعائلات البريطانية -اللبنانية.

أشيد بتفاني أفراد الأمن اللبناني، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة. وقد أثمر التدريب بالفعل، إذ أفادت التقارير باستخدام تقنياته في عملية اعتقال حديثة تتعلق بحادث إطلاق نار.

كما تواصل المملكة المتحدة العمل بشكل وثيق مع لبنان لتعزيز الاستقرار والأمن في جميع منافذ الوصول الرئيسية للبنية التحتية".



منذ إنشائه في عام 2018، قدم برنامج التدريب في مجال الكشف عن السلوكيات - الممول من المملكة المتحدة - لفرق الأمن في المطارات مهارات تكتيكية لتحديد التهديدات الإرهابية المحتملة وتعطيلها.

ويعتمد هذا البرنامج على الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة لمؤسسات الأمن على الحدود والمطارات في لبنان. فمن خلال هذا التعاون، قام البرنامج بتعزيز قدرات موظفي الهجرة والأمن اللبنانيين في الكشف عن الأنشطة الإرهابية عند نقاط الحدود.