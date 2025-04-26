اختتم السفير البابوي المونسيور باولو بورجيا تقبّل التعازي بوفاة البابا فرنسيس، في السفارة البابوية في حريصا، والتي استمرّت لأربعة أيام، باستقبال المزيد من الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية، أبرزهم: سفيرا مصر علاء موسى وكوبا خورخي ليون كروز، وزير الاتصالات شارل الحاج، النائبان غسان سكاف وملحم وليم طوق، الوزيران السابقان عباس الحلبي ومروان شربل، النائب السابق البير مخيبر، المدير العام رئيس فرع الامانة العامة في القصر الجمهوري العميد الركن إيلي مينا، وفد من حزب الكتائب اللبنانية، المجلس اللبناني الكوري، المحافظ السابق لبيروت زياد شبيب والقاضي جورج عطية، وصدر الدين الصدر ابن الإمام المغيّب موسى الصدر ووفد الكنيسة الإنجيليّة.