المركزية - لمناسبة الذكرى ال٤٣ لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل ورفاقه، تدعو مؤسسة بشير الجميّل اللبنانيين إلى المشاركة في احتفال بالمناسبة يقام الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد ١٤ ايلول، في ساحة ساسين في الاشرفية، حيث ستتلى الصلاة عن نفس ارواح شهداء ١٤ ايلول، ثم عرض لكلمات الرئيس الشهيد، يليها بانوراما مشهدية وموسيقية لأناشيد البشير وتاريخ المقاومة اللبنانية، فكلمة للنائب نديم الجميّل.

