Apr 17, 2025 7:08 AMClock
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احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و11 جريحا في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

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