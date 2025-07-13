Jul 13, 2025 7:29 AMClock
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٣ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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