أقامت عائلة شبابي في رياق حفلاً فنيًا لمناسبة إعادة افتتاح وترميم سينما " الريفولي" بعد إقفال دام حوالي 50 عامًا أحيته فرقة "عنقود" بقيادة روزي غرّة، وفرقة swan dance بقيادة شانتال رباي، وعازف الكمان فيصل حسن.

حضر الاحتفال النائب جورج عقيص وعقيلته السيدة ميشلين، النائب السابق خالد صعب، السفير جان معكرون وعقيلته، القاضي فادي عنيسي وعقيلته، مديرة المركز الثقافي الفرنسي في زحلة وبعلبك Noemie knoerr، وفاعليات ثقافية واجتماعية.

شبابي

وتحدث إلياس شبابي بإسم العائلة، مشيرا الى ان "رياق خلال عصرها الذهبي لم تكن بلدة عادية بل كانت منارة ثقافية في قلب البقاع، فمنذ أربعينيات القرن الماضي شكّلت محطة القطار ومصنع تصليح القطارات محورًا اقتصاديًا وحيويًا جذب العمال من مختلف المناطق اللبنانية في تلك الحقبة ازدهرت في رياق الحياة الثقافية والرياضية، وافتتحت فيها دور سينما حديثة مثل روكسي، وأنستي، وسلوفي، ودنيا وبيبلوس الى جانب درّة صالاتها سينما ريفولي".

وتابع: "رياق كانت تحوي في الستينيات على ست صالات سينما، اكثر مما تمتلكه بعض المدن الكبرى اليوم، لقد كانت رياق بكل فخر عاصمة الثقافة السينمائية في البقاع، ومصدر اشعاع فني وحضاري نعتز به حتى اليوم. وكان للتعليم في رياق دورًا بارزًا ايضا حيث تميزت بمدارس عريقة، وجعل منها مركزًا تعليميًا متميزًا".

وختم شبابي:" بإصرارنا على حب الحياة نثبت ان لبنان سيبقى دائما منارة مضيئة، اما الحلم فيصبح حقيقة حين يقترن بالإرادة الصلبة والسعي الدؤوب لتحقيقه رغم كل الصعاب".

وعرّفت جيلبرت فرح بـ"مسيرة وابداع فرقتي عنقود وswan dance ورحلتهما المستقبلية في عالم الفن والثقافة".

وقدمت الفرقتان بتقديم فواصل فنية تفاعل معها الحاضرون.

وختامًا، كرّم القيّمون على الحفل فرقتي عنقود و swan dance وتسلمتا درعين من النائب جورج عقيص.