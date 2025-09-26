المركزية - بدعوة من جهاز الإعلام والتواصل في “القوّات اللبنانية”، وبرعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، أُقيم احتفال لمناسبة الذكرى العشرين لمحاولة اغتيال الوزيرة والإعلامية مي شدياق، في فندق “Citea” – الأشرفية. حضر الاحتفال النائب غسّان حاصباني ممثلاً رئيس الحزب، والنواب: أشرف ريفي، غياث يزبك، نزيه متّى، وسعيد الأسمر، الوزير السابق ريشار قيومجيان، النائب السابق إدي أبي اللمع، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبّور، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والحزبية.

استُهل الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد “القوّات اللبنانية”، ثم كلمة ترحيبية للإعلامية دنيز رحمة فخري استذكرت فيها وقائع يوم الاغتيال، وقالت: “نقص من مي يد، فاخترعت عشرين يدًا. ونقص منها رجل، فمشت على عشرين رجلًا. إنها تستحق وسام الصمود، وتستحق أعجوبة مار شربل الذي أنقذها من الموت يومها، من عبوات الإرهاب الذي أراد إسكات صوتها”.

كلمة النائب أشرف ريفي:

أشاد ريفي بجهاز الإعلام والتواصل ورئيس الحزب، موجّهاً التحية لمي شدياق التي صمدت رغم جراحها، وقال: “مي شدياق نموذج لطائر الفينيق الذي يخرج من الرماد ليقول لقوى الشر إن إرادة الحياة أقوى من إرهابكم ومشاريعكم. لبنان سيعود إلى جميع أبنائه، مسلمين ومسيحيين، وسينهض من تحت ركام الوصاية ومطامع المحاور”.

وتابع ريفي: “لبنان اليوم يسير على طريق الخروج من السجن الكبير. محور الجريمة إلى زوال، والعدالة الإلهية ستطال كل من اعتدى على الحرية. يا مي، جراحك لم تكن ضعفاً، بل أزهرت في جسد الوطن قوة لا تقهر. ومن جراحك شُفي لبنان. اخترنا الدرب الصعب، وسنصل إلى شاطئ الأمان بإذن الله”.

كلمة العميد المتقاعد خليل الحلو

حيّا الحلو اللواء ريفي لدوره في حماية كثيرين بعد الانسحاب السوري، وحيّا شدياق قائلاً: “البعض يتقاعد بعد إصابة بليغة، لكن أمثالك يا مي لا يتقاعدون حتى الممات. النضال مستمر، والطريق طويل. قرار حصر السلاح بيد الدولة صائب، لكن التنفيذ يصطدم بعقبات. المطلوب موقف واضح كي يقف العالم معنا”.

وأشار إلى أنّ “النضال لا يتوقف”، مميّزاً بين “صفة الإدارة وصفة القيادة التي هي التأثير في الرأي العام”، مؤكداً أنّ مي شدياق أثّرت وستستمر في التأثير. وختم بتحيّة إلى أرواح الشهداء، معتبراً أنّ اللبنانيين سيتوحّدون مجدداً ليربحوا المعركة ضد الهيمنة.

كلمة النائب غسّان حاصباني:

أكّد حاصباني أنّه يشعر بمزيج من ألم الماضي وفخر الحاضر، وقال: “مي لم تنكسر بل صارت رمزاً للصمود والإصرار. حاولوا أن يطفئوا نورها فازداد وهجاً، وجعلت من ألمها منبراً للحق ومن خسارتها منبراً للأمل. لم تطلب تعاطفاً بل التزاماً لمواصلة العمل من أجل وطن أفضل”.

وأضاف: “لا نذكر محاولة الاغتيال لنغرق في الحزن، بل لنكرّم إرادة الحياة على الرعب. اليوم نحن أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة كل شكل من أشكال العنف ضد حرية التعبير والعمل العام”.

وختم مؤكداً التزامه ورفاقه بمواصلة المسيرة حتى تصبح محاولات الترهيب مجرّد صفحات سوداء في التاريخ.

كلمة شارل جبّور:

استشهد جبّور بكلام الدكتور أنطوان دويهي: “من كان يتوقع أن يخرج لبنان في العام 2025 من بوتقة الوجود العسكري الإيراني ممثلاً بحزب الله؟ من كان يتوقع أن تتحقق عدالة السماء على الأرض خلال عشرين عاماً فقط؟ لقد انتصرنا وهُزموا. انتصر المشروع اللبناني وهُزم المشروع الإيراني. انتصرت ثقافة الحياة وهُزمت ثقافة الموت”.

كلمة مي شدياق:

استعادت شدياق لحظات محاولة اغتيالها: “منذ ذلك اليوم أحمل في جسدي بصمات داعشيتهم وأعيش جلجلة آلام لا تستكين. لكن عزيمتي زادت صلابة، وإرادتي أزهرت قوة. الرب دعاني لأحمل الصليب بفرح وأحوّله إلى علامة رجاء”.

وقالت: “أسّست مؤسّسة مي شدياق كفعل إيمان بأن الشر لا ينتصر على الخير. اليوم نظام الأسد الذي قهرنا فرّ إلى مزبلة التاريخ، وحزب الله ينهار مشروعه وينكشف خطابه. خير له أن يتخلى عن مغامراته قبل أن يجر لبنان إلى الانتحار. مسيرة العبور إلى الدولة انطلقت، وقد دفعنا ثمنها غالياً من دماء الشهداء ومن جسدي أنا شخصياً”.

وختمت: “لا قهر يدوم ولا ظلم يبقى. تضحياتنا ستثمر، ولبنان سيبقى رمز الفرح والحرية، وسيعود الاستقرار يوماً ما”.

وتخلل الاحتفال عرض فيديو عن مسيرة شدياق وتسلّمها درعاً تكريمياً​