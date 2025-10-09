Oct 9, 2025 1:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

احتفالات للأطقم الطبية في غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o