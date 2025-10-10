Oct 10, 2025 1:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اجتماع يعقد في هذه الأثناء في السراي بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o