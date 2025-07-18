المركزية - رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم اجتماعا وزاريا وأمنيا في قصر بعبدا، في حضور وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والعدل عادل نصار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقائد الدرك العميد جان عواد، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا، المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد انطوان منصور.

في مستهل الاجتماع تم عرض للوضع الامني في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة، ثم خصص البحث لدرس مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد السجناء بمن فيهم السجناء السوريين، والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الامر ووضع الاطر القانونية كافة التي تسمع بتسريع المعالجة.

روداكوف: واستقبل الرئيس عون سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف، يرافقه القائم بالاعمال الروسي مكسيم رومانوف وعلي الموسوي من السفارة الروسية.

وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها والتعاون القائم بين البلدين في مجالات عدة، وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة.

وأوضح السفير روداكوف ان البحث تناول ايضا "الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس عون لحضور القمة العربية - الروسية الاولى التي ستعقد في موسكو في 15 تشرين الاول المقبل والتي تهدف الى المساهمة في زيادة تعزيز التعاون المشترك المتعدد الوجوه.

تعزية: على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون الى نظيره العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني معزيا بضحايا الحريق الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية، مؤكدا "تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع هذه المحنة ووقوف الشعب اللبناني الى جانب اشقائه العراقيين، مع استعداد لبنان لتقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤسفة".