يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لبحث جدول أعمال يتضمن 23 بندًا، بينها مشاريع واقتراحات قوانين مالية، اقتصادية، اجتماعية، وتنموية.

أبرز البنود تتناول تعديل قوانين سرّية المصارف وقانون النقد والتسليف، إضافة إلى اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية للصناعات التكنولوجية، ومشاريع قوانين تتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

كما تتضمّن الجلسة اقتراحات قوانين لتعديل قانون العمل، وإعادة إعمار الأبنية المتضررة من العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى إعفاء بلدات في الجنوب والنبطية من رسوم وضرائب.

ومن البنود اللافتة أيضًا:

سلسلة اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات البلدية وتنظيم عمل بلدية بيروت.

اقتراحات لـتسوية أوضاع متعاقدين وضباط في الأمن العام وقوى الأمن الداخلي.

مشاريع تتعلق بـتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباريات لتعبئة شواغر.

اقتراحات لــتعديل قوانين المحاسبة العمومية والتجارة البرية.

اقتراحان لتجميد قانون الإيجارات لغير السكن لمدة ستة أشهر بانتظار قانون بديل.

اقتراح قانون لحظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان.

وتجدون مرفقًا بالصورة جدول أعمال الجلسة: