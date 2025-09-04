اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا شجاعًا بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وداعيًا واشنطن للضغط على إسرائيل لوقفها.

كما عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان.

فيما أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر على دعم سيادة لبنان، مرحباً بقرار حصر السلاح بيد الدولة، في موقفين يعكسان تضامنًا عربيًا مع لبنان في وجه التحديات الراهنة.