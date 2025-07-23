شارك السفير السعودي وليد عبد الله بخاري،في فطور صباحي استضافه فيه القاضي الشرعي الشيخ سمير كمال الدين في دارته في طرابلس. وقد حضر اللقاء أبناء المضيف عبد الله ومحمد رضوان كمال الدين.

وشارك في اللقاء مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، القاضي وسام السمروط، الشيخ الدكتور أحمد المزوق، الشيخ الدكتور أحمد الأمين (عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)، الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي، الشيخ سامر شحود، الحاج طلال المرعبي، محمد طلال المرعبي، وسام الرمش، الشيخ عماد السبسبي، الشيخ خضر محمد، الشيخ وليد إسماعيل، الشيخ خالد إسماعيل، الشيخ بلال حدارة، الشيخ لقمان خضر، ورواد الحجار.

وناقش الحضور خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإسلامية والوطنية، مؤكدين على ضرورة تحلي المرجعيات الدينية بالحكمة والمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وسوريا.

دار الفتوى: وكان بخاري وصل الى دار الفتوى في طرابلس حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام وامين الفتوى الشيخ بلال البارودي.

وعقد لقاء انضم اليه المطرانان ادوار ضاهر وافرام كرياكوس ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وم

مثل المطران يوسف سويف وممثل عن الكنيسه الارمنيه الارثوذكسيه وممثل عن المحكمه الجعفريه.

وصدر عن دار الفتوى في طرابلس والشمال البيان الآتي:

استقبلت دار الفتوى في طرابلس والشمال صباح اليوم سعادة السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري حيث رحب به مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وامين فتوى طرابلس الشيخ بلال بارودي وكان لقاءً روحياً شمالياً ضم رؤساء الطوائف الروحية: متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران إفرام كرياكوس، رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشام للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، المونسينيور جوزيف غبش ممثل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قاضي المحكمة الجعفرية في طرابلس الشيخ محمد زغيب، كاهن رعية الكنيسة الأرمنية في طرابلس الأب كريكور يغيايان.

ودار الحديث الودي والجامع بين الحاضرين حيث كان دور المملكة العربية السعودية تجاه لبنان محل تقدير الجميع وشكرهم، وقد رسخ هذا اللقاء عمق التواصل مع سعادة السفير والمملكة العربية السعودية كما أكد روابط المحبة والتلاقي الدائم بين مختلف المكونات الطرابلسية والوطنية.

ميقاتي: إستقبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، السفير السعودي بدارته في طرابلس.

وقال ميقاتي في تصريح: “إن زيارة السفير السعودي الى مدينة طرابلس دليل على اهتمام المملكة بهذه المدينة بمتابعة من السفير السعودي أيضا، حيث اطلع على كل الشؤون الطرابلسية الملحة في اجتماع شامل وكامل بحضور جميع رؤساء الطوائف الروحية في الشمال في دار الفتوى”.

وأضاف: “خلال اللقاء مع السفير السعودي تحدثنا عن العديد من الشؤون الطرابلسية، فيما كان الموضوع الأبزر الأوضاع الراهنة في لبنان. وقد شددت خلال اللقاء على أولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة والإفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لايجاد حلول للمشكلات المطروحة”.

كبارة: كما زار بخاري السيد سامر كبارة في دارته في طرابلس