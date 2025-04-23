استقبلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية الهولندية، بحضور سفير هولندا في لبنان هانز بيتر فان دير فودي.

وعلى الاثر، صرح علامة: "استعرضنا أمام الوفد ملف النزوح السوري وجهود لجنة الشؤون الخارجية في هذا الملف، وكذلك مسألة تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على لبنان. كما تطرقنا الى تفاصيل القرار 1701 وضرورة تطبيقه حيث أكدنا إلتزام لبنان بالجانب الذي يعنيه. وجوابا على استفسارات الوفد حول المفاوضات مع صندوق النقد، أشرنا إلى أن لبنان جدي جدا بتعاطيه مع هذا الملف حيث كلف وفدا رسميا الى جانب وزير المال لمتابعة المفاوضات مع الصندوق".

اضاف: "من جهة ثانية، تمنينا على الوفد حصول لبنان على دعم هولندا في القطاعات المختلفة حيث يمكنهم ذلك، مع الإشارة إلى دور هولندا الرائد في دعم القطاع الزراعي والمؤسسات المتخصصة في هذا القطاع".

وقال: " شرحنا خلال الجولة في مبنى المجلس للوفد الهولندي، آلية عمل المجلس النيابي وإقرار القوانين وطبيعة النظام البرلماني، وكان تأكيد على وحدة اللبنانيين وتعاونهم ضمن المؤسسات الدستورية للنهوض بوطننا لبنان" .