اجتمع المرشح لرئاسة بلدية زحلة المهندس سليم غزالة مع عددٍ من مسؤولي وكوادر حزب "القوات اللبنانية" في زحلة في مقرّ منسقية الحزب، في حضور عضوَي تكتل "الجمهورية القوية" النائبَين جورج عقيص والياس اسطفان، منسق المنطقة آلان منيّر والمنسقَين السابقَين شارل سعد وطوني القاصوف، وعضو المجلس المركزي جاك غصن إلى جانب رؤساء المراكز والمكاتب والأجهزة. وقد جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الاستحقاقات المقبلة، والحاجات الملحّة للمنطقة، والدور الوطني والمحلي الذي تضطلع به "القوات اللبنانية" على مختلف المستويات.

وجاء في بيان ان "هذا اللقاء شكّل محطةً لنقاشٍ معمّق حول التحديات البلدية المقبلة وسبل مقاربتها بروح المسؤولية والعمل المؤسساتي، كما جرى تأكيد حرص "القوات" على تبنّي مرشّح لرئاسة البلدية يتمتّع بالكفاءة المهنية، والرؤية الإنمائية، والسجلّ العملي المشرّف، فضلًا عن قدرته على النهوض بالعمل البلدي في زحلة إلى مستوى يلبّي تطلّعات أهلها، ويواكب طموحاتهم، ولا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة التي تتطلّب قيادةً واعية، ملتزمة، ومحصّنة بالقيم والثوابت.

تلاقَت "القوات" مع المهندس غزالة على ثوابت زحلية راسخة، عنوانها الإنماء والتطوير. "فزحلة، التي حملت قضايا الوطن ودفعت أثمانًا باهظة دفاعًا عن كرامتها، تحتاج اليوم إلى من يصون إرثها النضالي، ويحفظ قرارها الحرّ، ويعمل بجدّية من أجل إنمائها الحقيقي، بعيدًا عن الشعبوية والمصالح الظرفية".