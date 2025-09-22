المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان وقنصل عام سنغافورة جوزف حبيس، وبحث معه في شؤون تتعلق بالعمل القنصلي والمساعدات المتنوعة التي قدمتها دول القناصل المعتمدين لديها، ومنها دولة سنغافورة، وذلك خلال الظروف التي مرّ بها لبنان ولا يزال على الصعد كافة.

وأوضح القنصل حبيس أنه اطلع دولة الرئيس سلام على أن أعضاء السلك القنصلي يعملون دائماً لتعزيز علاقات الجمهورية اللبنانية مع الدول التي يمثلها القناصل، وذلك لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وأضاف: "شكرت دولة الرئيس على جهوده في المرحلة الراهنة للنهوض بلبنان من جديد على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جهود تلقى دعماً عربياً ودولياً، لا سيما أن دولة الرئيس يواجه الظروف الضاغطة بحكمة وجدارة وتروٍ، على أمل أن تمر هذه المرحلة الصعبة بخير ويستعيد لبنان عافيته وتتراجع التأثيرات بمخاطر المتغيرات الإقليمية من كل نواحيها".

وقال القنصل حبيس: "كذلك استمعت بإصغاء واهتمام إلى المعطيات المتوافرة لدى دولة الرئيس، كي يتمكن القناصل من نقلها إلى الدول التي يمثلونها في لبنان، وهي دول صديقة تريد الخير لهذا البلد، والأمان والاستقرار والراحة لأهله، وكانت دائماً، وعبر قناصلها، حاضرة لتقديم المساعدة والدعم، خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية التي مررنا بها في الماضي".

وأضاف: "واقترحت على دولة الرئيس أن يعقد لقاء مع جميع القناصل في موعد يحدد لاحقاً، وقد رحّب دولته بذلك".