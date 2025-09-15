المركزية - يعقد نواب وشخصيات سياسية من الجبهة السيادية من اجل لبنان اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الشكوى الجزائية التي تقدموا بها ضد الشيخ نعيم قاسم ولإعلان القرار المناسب فيما يتعلق بالملف على ان يعلن المجتمعون الخطوات التي سيتخذونها في هذا الإطار وذلك تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء ١٧ الجاري، في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي الكائن في الأشرفية. سنتر سان جورج خلف جامعة ال AUST البلوك Delta 2 الطابق 17

