Jul 17, 2025 12:59 PMClock
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اتفاق تعاون بين "القوات اللبنانية "وKAS لدعم العمل البلدي

المركزية- اعلن حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه "استكمالًا للمسار الذي بدأته في الاستحقاق البلدي الأخير، والهادف إلى تعزيز العمل البلدي المنتج، وقّعت القوات اللبنانية، ممثّلة بأمينها العام إميل مكرزل، وبحضور جهاز التنمية المحليّة في الحزب، اتفاقية تعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) في لبنان ممثّلة بمايكل باوَر .(Michael Bauer)".
واشار الى ان "الاتفاقية ترمي إلى تدريب عدد كبير من الأعضاء الجدد في المجالس البلدية المنتخبة، وتمكينهم من أداء مهامهم بما يتوافق مع القوانين المرعية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، ويخدم مجتمعاتهم المحلية، كما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى البلدي".

 

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