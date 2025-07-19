Jul 19, 2025 2:00 PMClock
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اتفاق بين وفد "التقدمي" والعشائر العربية على رفض الفتنة والعمل المشترك لمنع أي توترات

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