المركزية - اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اليوم سلسلة اتصالات محلية وخارجية ضمن المساعي التنسيقية مع القيادة السياسية التي تتابع اتصالاتها على اعلى المستويات، والهادفة لتطويق الاحداث الدامية الحاصلة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في سوريا، وابرزها مع مفتي سوريا الشيخ اسامة الرفاعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لاستدراك المخاطر جرّاء الحوادث المفتعلة، والاعتداءات التي تعرّض ويتعرّض لها ابناء الطائفة.

ويؤكد شيخ العقل في هذا الصدد، بأن "اهلنا الشرفاء في جرمانا وأشرفية صحنايا، جديرون بالدفاع عن انفسهم وعن اعراضهم وارضهم، وعقلاؤهم قادرون على افراغ الجهد لوأد الفتنة، التي يسعى لاشعالها المتربصون بالبلاد شرا، كما ان المشايخ الأجلاّء يرفعون الصلوات لحماية وصون الاهل والاعراض، ويهيبون باخوانهم إتقاء الشر وضبط النفس الى اقصى الحدود واستنكار كل ما يسيء الى المقدسات والكرامات، منعا لتدهور الاوضاع وتنقل الفتن على نحو اكبر".

وفي هذا الاطار دعت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى اجتماع استثنائي يعقد في دار الطائفة في فردان، وذلك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الاربعاء ، بحضور رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى والاستاذ وليد جنبلاط ووزراء ونواب الطائفة وقضاة ومشايخ، لمناقشة التوترات المتنقلة في سوريا والاعتداءت الحاصلة على ابناء طائفة الموحدين الدروز في جبل العرب واتخاذ الموقف المناسب منها.