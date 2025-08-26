عقد "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي"، اجتماعه الاول برئاسة عبد اللطيف الترياقي وحضور أعضاء المجلس التنفيذي، بعد إتمام انتخاباته الكلية.

والتزم المجتمعون "العمل الجماعي مدخلا للنجاح وتحقيق الاهداف"، كما وأكدوا "الانتماء للعمال والمستخدمين والعمل على دعمهم وتحقيق مطالبهم واهدافهم بالعمل الائق والاجر العادل وبيئة عمل لائقه".

وكذلك شددوا على "الحوار الاجتماعي بين أفرقاء الانتاج ومصلحة العمال كشريحة هشة". وقد تشكلت لجان لمتابعة الامور المتعلقة بعدد من القضايا العمالية و النقابية.

وأكد الحضور أيضا وجوب "العمل اليومي لتأهيل و تدريب العمال والمستخدمين واقامة ورش العمل بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني".

ويطمح الاتحاد إلى الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لمصلحة العمال في صيدا والجنوب.