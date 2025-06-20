المركزية - عقد المجلس المنتخب لإتحاد بلديات جبيل أولى جلساته برئاسة رئيسه فادي مارتينوس، وجرى تشكيل اللجان البلدية وتنظيم بعض الأعمال الإدارية واللوجستية.

واعتبر مارتينوس في كلمة أن إتحاد بلديات جبيل سيكون الى جانب كل بلديات القضاء وليس المنضمين اليه فقط.

أضاف: "سنعمل على دعم كل النشاطات في البلدات الجبيلية ساحلًا وجبلًا ومواكبة أعمالها ومبادارتها لتعزيز السياحة في فصل الصيف الذي نتمنى أن يكون حافلّا بالمهرجانات والإحتفالات الفنية والثقافية والرياضية، على الرغم من كل التحديات التي ستمنع المغتربين من قضاء الصيف مع عائلاتهم، كما ستمنع السياح العرب والأجانب من المجيء الى لبنان بسبب الحرب القائمة اليوم بين إسرائيل وإيران التي نأمل أن تتغلب فيها لغة الحوار على لغة السلاح".

وختم مارتينوس: "مجلس إتحاد بلديات جبيل، رئيسًا وأعضاء متأهبون دائمًا لما فيه خير القضاء وبلداته إنمائيًا وتنمويًا وسياحيًا، وسنعمل يدًا واحدة من أن أجل يبقى قضاء جبيل، ساحلًا وجبلًا ملاذًا ٱمنًا لأبنائه وزائريه".