صدر عن اتحاد بلديات المتن الأعلى البيان الآتي: "بعد حملة التخوين التي طالت الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط من قبل بعض المرتهنين ضعفاء النفوس الذين لم يترددوا بالتنكر لإرثهم وتاريخهم لصالح من يستغلهم لتحقيق مشاريع الانفصال والانعزال، نعلن استنكارنا وشجبنا لهذه المواقف التي تعكس قلّة الوفاء والأصالة وتعكس قصر النظر في التعامل مع القضايا الوطنية والعربية المفصليّة والتي لا قدرة لديها على فهم موقف الزعيم الوطني وليد جنبلاط الذي يندرج ضمن سياق الحفاظ على الانتماء التاريخي العربي والإسلامي لطائفة الموحدين الدروز الذين ورثوا نهج سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط والأمير شكيب أرسلان في بناء الأوطان والدفاع عنها وحماية الهوية والأرض ولم يكونوا يوماً حرس حدود لأي كان".

وتابع: "في هذا الإطار يأتي موقف وليد جنبلاط والذي سينصفه التاريخ، وان تنكر له بعض البشر، ليبقى موقفه موقف الحق الضامن لهذه الشريحة العربية الأصيلة والمانع لاستغلالها، إنّه زمن الجحود حيث يتطاول فيه الملحقين والمأجورين على صفوة القوم وقادتهم ويتطاول فيه العملاء على الشرفاء".