استنكر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون في بيان، "حملة التخوين الرخيصة التي يتعرض لها الرئيس وليد جنبلاط من جهات معروفة الأهداف والولاء، أو من بعض الجهلة والحاقدين".

وقال في بيان: "إن الرئيس وليد جنبلاط الذي شهد العالم بحكمته في أوقات الصعاب، وشهد بنو قومه على مواقفه الوطنية وحرصه الشديد على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وجهوده الدائمة لتجنيب أبناء طائفته وأبناء وطنه تداعيات صراع الأمم، لا يحتاج الى شهادة من أصحاب النفوس الصغيرة والمريضة".

وختم: "إن وليد جنبلاط الذي أثبتت الأيام والسنون أنه رجل قائد وحكيم سيبقى ذاك الرمز الوطني والعربي الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وسيبقى المخلصون أوفياء له، ولما قدمه في شتى المجالات والميادين لتبقى الكرامة مصانة، ولتبقى الجباه مرفوعة".