أخبار محلية
اتحاد المودعين المغتربين يؤكد دعمه لكنعان

المركزية - عقدت إدارة إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وجرى خلال الاجتماع تأكيد الاتحاد رفضه المس بالودائع وشطب أي جزء منها، وقد أكد لنا الأستاذ كنعان أن أي شطب للودائع لن يمر أبداً من لجنه المال والموازنة. 

وعبّر الاتحاد عن التعاون مع  النائب كنعان وكل نائب يدعم حق المودعين لاستعادة ودائعهم كاملةً، وتقديم الدعم الكامل للنائب كنعان لما أبداه من مواقف ترفض المس بالودائع والعمل إقرار خطة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الودائع.

