قام وفد من لقاء نهضة لبنان بزيارة شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان سامي ابي المنى، وقدم له الوثيقة التي اطلقها خلال مؤتمره الذي عقده الشهر الماضي في فندق رويال، كما قدم له مذكرة يشرح فيها لماذا يجب ان يوضع لبنان تحت بند الفصل السابع في حال عدم تمكن الحكومة اللبنانية من انجاز قرارها بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية..

وقد ناقش الوفد الذي ضم الفراد ماضي وحسان القطب واياد مرعي وريما سعد، مع ابي المنى كافة المواضيع التي تهم الساحة اللبنانية خاصة حياد لبنان والمخاطر التي يتعرض لها من تهديدات اسرائيلية نتيجة فوضى السلاح وعدم الالتزام بالقرارات الدولية...

كما نوه الوفد بموقف شيخ العقل الحكيم والحريص على الوفاق والسلم الاهلي وتجاوز الفتن والمؤامرات، من الاحداث المؤسفة التي عصفت بسوريا وخاصة في محافظة السويداء..واكد الوفد له على اهمية التواصل مع القوى السياسية الحريصة على استقرار لبنان وانفتاحه محليا واقليميا ودوليا..