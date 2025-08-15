Aug 15, 2025 12:46 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

ابي المنى يستقبل "لقاء نهضة لبنان".. هذا ما تم بحثه!

قام وفد من لقاء نهضة لبنان بزيارة شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان سامي ابي المنى، وقدم له الوثيقة التي اطلقها خلال مؤتمره الذي عقده الشهر الماضي في فندق رويال، كما قدم له مذكرة يشرح فيها لماذا يجب ان يوضع لبنان تحت بند الفصل السابع في حال عدم تمكن الحكومة اللبنانية من انجاز قرارها بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية..

وقد ناقش الوفد الذي ضم الفراد ماضي وحسان القطب واياد مرعي وريما سعد، مع ابي المنى كافة المواضيع التي تهم الساحة اللبنانية خاصة حياد لبنان والمخاطر التي يتعرض لها من تهديدات اسرائيلية نتيجة فوضى السلاح وعدم الالتزام بالقرارات الدولية...

كما نوه الوفد بموقف شيخ العقل الحكيم والحريص على الوفاق والسلم الاهلي وتجاوز الفتن والمؤامرات، من الاحداث المؤسفة التي عصفت بسوريا وخاصة في محافظة السويداء..واكد الوفد له على اهمية التواصل مع القوى السياسية الحريصة على استقرار لبنان وانفتاحه  محليا واقليميا ودوليا..

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o