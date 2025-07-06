استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دارته في شانيه النائب ملحم خلف، وأجريا جولة افق في الاوضاع المحلية والاقليمية، والهموم والهواجس التي تسيطر على اللبنانيين الحريصين على مستقبل بلدهم ودوره وحدوده التاريخية، وفي ما يجب القيام به لتثبيت الوحدة الوطنية واستعادة دور لبنان في المنطقة.

واستقبل رئيس بلدية عميق هادي توما الذي بحث معه واقع مزار الست شعوانه في محيط البلدة والحاجة الى تحسينه.

واستقبل العديد من المراجعات والزوار، بينهم وفد من آل المغربي بصحبة مسؤولين من الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه، بحضور الشيخ حسين الصايغ.

واطلع على قضايا متعلقة بمعتمدي مشيخة العقل في الاغتراب وشؤون الجاليات من المستشار الشيخ منير غرز الدين.

اتصال

وفي تواصل بينه وبين الشيخ ابو عهد هيثم كاتبة شيخ مدينة جرمانا في ريف دمشق، جرى التباحث بالوضع العام في سوريا وعلى الاخص في منطقة جرمانا، التي تتميز بدورها التاريخي وتماسك عائلاتها، وبكفاءات ابنائها الثقافية والاجتماعية، والتي يؤمل من الدولة اعطاؤها حقوقها المشروعة، لتكون لها مشاركتها الفاعلة في ادارة البلاد واعادة بناء المؤسسات.