Jul 15, 2025 2:52 PMClock
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ابراهيم منيمنة: هناك تقدم بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل ولا نريدها ان تكون حكومة الحد الأدنى

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