كتب اللواء عبّاس ابراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في 6 أيار: "في 6 أيار، ذكرى شهداء الصحافة في لبنان، ننحني اجلالا لمن كتبوا الحقيقة بدمائهم لا بحبر مستعار. من الحقبة العثمانية مرورا بالحرب الأهلية وصولا الى من قضوا في الحرب الأخيرة مع العدو الاسرائيلي سطّرت الصحافة بالدم سجلّها الوطني. دماء شهداء الصحافة أمانة لا تنسى وذكراهم مقاومة مستمرّة ضدّ القمع والاغتيال والتضليل".

أضاف: :أما اليوم، فالصحافة تُستشهد بصمت تحت سطوة التكنولوجيا وابتذال الرأي وبعض الأقلام المأجورة التي باعت ضميرها".

تابع: "الوفاء لا يكون بالرثاء بل بإحياء رسالتهم: أن تبقى الكلمة حرّة، لا تباع ولا تروّض".