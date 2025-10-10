Oct 10, 2025 7:46 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف النار دخل حيز التنفيذ الليلة وغارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة توقّفت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o