Jun 25, 2025 2:00 PMClock
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إي بي سي نيوز عن مصادر إسرائيلية: من السابق لأوانه إعلان العملية ضد منشأة فوردو النووية "نجاحًا"

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