Jun 30, 2025 3:18 PMClock
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إي بي سي عن وكالات إنفاذ قانون أميركية: خطر متزايد يواجه شركات صناعات دفاعية خاصة التي لها علاقة بإسرائيل

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