Jun 20, 2025 2:14 PMClock
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"إيه بي سي نيوز" عن خبير أميركي: أي هجوم أميركي على منشأة فوردو قد لا يكون فعالاً حتى بحال استخدام القنابل الضخمة الخارقة للتحصينات

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