Jun 23, 2025 6:43 AMClock
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إيهود أولمرت: القصف الأميركي يؤجل ولو مؤقتا خطر برنامج إيران النووي لكن تداعياته ستكون أوسع

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